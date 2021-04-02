مصر.. المتهم بالتحرش بالسائحات: كنت عايز أتشهر وبختار الحلوين بس‎

كشف المتهم بواقعة الفيديوهات التي تتضمن مشاهد المضايقة والتحرش بالسائحات في منطقة الأهرامات في الجيزة بمصر، في اعترافاته أمام شرطة السياحة بعد القبض عليه، أنه كان يسعى للشهرة.

وأوضح المتهم، أنه كان يرغب في تحقيق نسب مشاهدات كبيرة من الفيديوهات والصور التي التقطها برفقة السائحات في الأهرامات، من خلال نشرها في موقع ”يوتيوب“؛ طمعا في مكاسب إعلانية وتحقيق شهرة واسعة.

وأكد المتهم أنه لم يقصد بتلك الفيديوهات أن يتحرش بالسائحات أو يثير غضبهن، إنما يكمن هدفه بالشهرة فقط، واستغلال عمله في النشاط السياحي بالأهرامات من خلال بيع بعض الهدايا، منوها بأنه كان يختار السائحات الجميلات للتصوير معهن؛ حتى تكون تلك الفيديوهات ملفتة للمشاهدين وتحقق نسب مشاهدة عالية.

ولفت إلى أنه نشر مجموعة من الفيديوهات يظهر فيها برفقة السائحات في منطقة الأهرامات، موضحا أنه كان يذهب إلى منطقة الأهرامات بشكل شبه يومي، حتى تمكن من جمع عدد كبير من الفيديوهات والصور مع السائحات، وكان يقوم بنشرها تباعا على قناته على ”يوتيوب“.

وكانت أجهزة الأمن في مصر، رصدت مقاطع من الفيديوهات المتداولة على موقع ”يوتيوب“، يظهر من خلالها شاب يقوم بمضايقة السائحات من خلال التقاط الصور معهن بشكل مستمر.

وجرى تتبع المتهم وألقي القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق معه، وتحفظت أجهزة الأمن على هاتف المتهم المحمل عليه مجموعة من الفيديوهات والصور التي كان المتهم يعتزم نشرها على ”يوتيوب“.