سوريا.. قتلوا شقيقتهم بطريقة مروعة ثم ادعوا وفاتها بـ"كورونا"

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة السورية دمشق، القبض على 3 أشقاء، وذلك بعد قتلهم شقيقتهم بطريقة مروعة، ثم دفنها، والادعاء أنها توفيت بعد إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها عبر حسابها في ”فيسبوك“، أن شرطة منطقة قدسيا تلقت بلاغا حول وفاة امرأة في قرية الديماس بريف دمشق، وبعد تحريات تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحامت الشبهات حول أشقائها.

وإثر ذلك، تم القبض على أشقاء المجني عليها، وبالتحقيق معهم أقر المتهم الأول بإقدامه على قتل شقيقته بواسطة مسدس حربي يعود لوالده المتوفى بالاشتراك مع شقيقيه، حيث قام المتهم الأول بضربها ضربا مبرحا على رأسها قبل قتلها، ومن ثم دفنها في مقبرة وإيهام الجميع أن وفاتها كانت نتيجة إصابتها بـ“كورونا“.

وقال الأشقاء إن سبب ارتكابهم جريمتهم هو خلافات عائلية فيما بينهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم للقضاء.