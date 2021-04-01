المغرب.. السجن 30 عاما لمدرس قرآن بتهمة "هتك عرض قاصرات"

قضت محكمة في مدينة طنجة شمالي المغرب، يوم الخميس، بالسجن 30 عاما بحق مدرس في دار للقرآن، أدين بارتكاب جناية ”هتك عرض قاصرات“ في إحدى القرى بإقليم ”الفحص أنجرة“.

وكان المدرس اعترف أمام المحققين بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدا لهم أنه بالفعل ”كان يستغل الأطفال الذين يحفظهم القرآن جنسيا طيلة السنوات الماضية“.

وأدين المدرس البالغ 43 عاما بجناية ”هتك عرض قاصرات دون سن 18 عاما بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاض“.

وتعود فصول القضية إلى شهر أيلول/ سبتمبر 2020 حينما اعتقلت السلطات المغربية المعني بالأمر، إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض 6 قاصرات لهتك العرض.