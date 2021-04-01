السجن عاما لطبيب مصري هتك عرض مريضة أثناء الكشف عليها

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة طبيب متهم بهتك عرض إحدى المريضات، أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادة خيرية، بالحبس لمدة عام مع الشغل.

تعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية في مصر بلاغاً يفيد بضبط طبيب بشري، ومقيم بمركز الإبراهيمية، لاتهامه بهتك عرض مريضة بالقوة والتهديد، أثناء قيامه بإجراء أشعة ”سونار“ على بطنها، وذلك داخل عيادة خيرية في مدينة الزقازيق.

وأوضحت المجني عليها خلال التحقيقات أنها كانت تعاني من بعض المشاكل في بطنها، وعلى إثرها كانت تتابع حالتها الصحية مع الطبيب المتهم، وذهبت إلى عيادة خيرية، وبرفقتها والدتها.

وأشارت إلى أنها قامت بالدخول إلى غرفة الكشف بمفردها، لإجراء أشعة ”سونار“ على بطنها.

وتابعت أنه حال كشف المتهم عليها قام بتحسس أجزاء من جسدها، فدفعته بعيداً عنها، إلا أنه أمسك بها في محاولة لتقبيلها، وأخبرها برغبته في مصاحبتها، إلا أنها دفعته مرة أخرى، وهرعت إلى خارج غرفة الكشف، وأبلغت المسؤول عن العيادة الخيرية، وقررت التوجه إلى القسم لتحرير محضر بالواقعة.