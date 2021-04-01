حبس المنتج المصري عمرو مكين لامتناعه عن سداد نفقة ابنه

قضت محكمة مصرية بحبس المنتج عمرو مكين، لمدة شهر؛ بسبب امتناعه عن سداد نفقة لابنه من زوجته الإيطالية، والمقدرة بـ 172 ألف جنيه.

وكان محامي الزوجة قد أقام دعوى حبس في محكمة أسرة مصر الجديدة، ضد المنتج؛ لامتناعه عن سداد نفقة ابنه ”عمرو“ لصالح موكلته، طليقة المنتج وحاضنة ابنه.

يذكر أن محكمة أسرة مصر الجديدة، قضت في وقت سابق، بإلزام المنتج مكين بدفع نفقة وقدرها 172 ألف جنيه أو حبسه في حالة الامتناع عن السداد، لصالح ابنه من طليقته الإيطالية إيميليا براسيا، إلا أنه امتنع عن السداد.

ومكين هو منتج وممثل مصري، وصاحب شركة ”راما بيكتشرز“ للإنتاج الفني، ومن أبرز أعماله الفنية إنتاج فيلم ”روميو السيدة“، ومسلسل ”بصمات“، وغيرها من الأعمال.