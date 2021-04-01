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شرطة دبي تكشف تفاصيل ضبط أكبر زعماء...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 12:45 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 14:35 GMT

شرطة دبي تكشف تفاصيل ضبط أكبر زعماء المخدرات في فرنسا (فيديو)

كشفت شرطة دبي تفاصيل القبض على أكبر زعماء المخدرات في فرنسا المطلوب دوليا بواسطة الإنتربول. وذكرت شرطة دبي، أن المتهم يُدعى مفيد بوشيبي، ويبلغ من العمر 39 عاما،

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المصدر: فريق التحرير

كشفت شرطة دبي تفاصيل القبض على أكبر زعماء المخدرات في فرنسا المطلوب دوليا بواسطة الإنتربول.

وذكرت شرطة دبي، أن المتهم يُدعى مفيد بوشيبي، ويبلغ من العمر 39 عاما، ويُعرف بـ“موف“، وهو أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا.

وقالت الشرطة في مقطع مصور: إن البحث عن مفيد استمر 10 سنوات لاعتقاله، وبات الآن في قبضة شرطة دبي.

وأوضحت أنه من أشد العناصر خطورة لما نُسب إليه من اتهامات دعت السلطات الفرنسية إلى وصفه بـ ”الشبح“.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري: إن حرفية فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ساهمت في ضبط المتهم، والتعاون الفعّال بين شرطة دبي والسلطات الفرنسية، وأكد أن شرطة دبي استطاعت تطوير أنظمة حديثة وتطويع الإمكانات والقدرات لكشف غموض أعقد القضايا، وإلقاء القبض على أخطر المجرمين حول العالم.

من جانبه، سلط جيروم بونيه قائد الشرطة القضائية الفرنسية الضوء في كلمة له على جهود شرطة دبي في مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، ومواجهة الجريمة المنظمة.

وأوضح أن التنسيق بين الوكالة الفرنسية وشرطة دبي إلى اعتقال مجرمين خطرين صادر بحقهما مذكرة اعتقال حمراء من الإنتربول ومطلوبين للسلطات الفرنسية جارٍ منذ مدة طويلة.

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