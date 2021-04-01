شرطة دبي تكشف تفاصيل ضبط أكبر زعماء المخدرات في فرنسا (فيديو)

كشفت شرطة دبي تفاصيل القبض على أكبر زعماء المخدرات في فرنسا المطلوب دوليا بواسطة الإنتربول.

وذكرت شرطة دبي، أن المتهم يُدعى مفيد بوشيبي، ويبلغ من العمر 39 عاما، ويُعرف بـ“موف“، وهو أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا.

وقالت الشرطة في مقطع مصور: إن البحث عن مفيد استمر 10 سنوات لاعتقاله، وبات الآن في قبضة شرطة دبي.

وأوضحت أنه من أشد العناصر خطورة لما نُسب إليه من اتهامات دعت السلطات الفرنسية إلى وصفه بـ ”الشبح“.

#فيديو | شرطة دبي تُسقط الشبح أكبر زعماء المخدرات في فرنسا

التفاصيل: https://t.co/ySEEjWEU9S pic.twitter.com/JoeCedH6bX — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 1, 2021

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري: إن حرفية فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ساهمت في ضبط المتهم، والتعاون الفعّال بين شرطة دبي والسلطات الفرنسية، وأكد أن شرطة دبي استطاعت تطوير أنظمة حديثة وتطويع الإمكانات والقدرات لكشف غموض أعقد القضايا، وإلقاء القبض على أخطر المجرمين حول العالم.

من جانبه، سلط جيروم بونيه قائد الشرطة القضائية الفرنسية الضوء في كلمة له على جهود شرطة دبي في مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، ومواجهة الجريمة المنظمة.

وأوضح أن التنسيق بين الوكالة الفرنسية وشرطة دبي إلى اعتقال مجرمين خطرين صادر بحقهما مذكرة اعتقال حمراء من الإنتربول ومطلوبين للسلطات الفرنسية جارٍ منذ مدة طويلة.