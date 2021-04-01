السعودية.. إعدام باكستاني أدين بقتل يمني في مكة

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق أحد المدانين من الجنسية الباكستانية بجريمة قتل، في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن ”محمد إسماعيل محمد سليمان، وهو باكستاني الجنسية، أقدم على قتل أحمد محمد الفقي، يمني الجنسية، وذلك بعد طعنه بسكين عدة طعنات؛ ما أدى إلى وفاته“.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية، التي أوردت النبأ، تفاصيل عن الأسباب والدوافع التي دفعت المدان الباكستاني إلى ارتكاب جريمته.