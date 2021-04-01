البحرين.. إحالة الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعتدي على امرأة إلى المحكمة

أعلنت النيابة العامة في البحرين، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن حبس المعتدي على امرأة في طريق عام، وإحالته للمحكمة المختصة.

ونقلت صحيفة ”الوطن“ المحلية، عن رئيس نيابة المحافظة الشمالية، قوله: إنه ”بعد رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على إحدى السيدات في الطريق العام، تلقت النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي، بأن الاعتداء المصور كان إثر خلاف نشب بالطريق العام بمنطقة المالكية، والذي تطور إلى قيام الرجل بالاعتداء على السيدة“.

وأضاف أنه تم تحديد هوية المتهم، بناء على المقطع المتداول، وضبطه وعرضه على النيابة العامة.

وأقر المعتدي في التحقيقات، بما نسب إليه بناء على أقوال المجني عليها والمقطع المصور، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإحالته للمحكمة المختصة.

وكان مقطع فيديو متداول قبل يومين، قد أثار غضبا بين بحرينيين، بعد توثيق قيام رجل (33 عامًا) بالاعتداء بالضرب والركل على سيدة (43 عامًا) في شارع عام، بينما حاول آخرون السيطرة عليه.