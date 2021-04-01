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حزّوا رقبته من أجل "تُكتك".. نجاة ش...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 9:21 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 11:15 GMT

حزّوا رقبته من أجل "تُكتك".. نجاة شاب عراقي من الموت بأعجوبة

نجا شاب عراقي، الخميس، من الموت بأعجوبة، بعد تعرضه لهجوم بالسكاكين من قبل زملائه، بهدف سرقة "التكتك" الخاص به. وقالت مصادر أمنية عراقية: إن "شابين أقدما على

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

نجا شاب عراقي، الخميس، من الموت بأعجوبة، بعد تعرضه لهجوم بالسكاكين من قبل زملائه، بهدف سرقة ”التكتك“ الخاص به.

وقالت مصادر أمنية عراقية: إن ”شابين أقدما على محاولة نحر زميلهم بالسكاكين في منطقة الرقبة، بهدف سرقة الدراجة النارية الخاصة به، مما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة، غربي بعقوبة“.

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وأضافت المصادر: أن ”عملية السرقة تمت في ناحية بني سعد جنوب غربة بعقوبة، بعد هجوم بالسكاكين من قبل صديقيه، حيث تمكن أشخاص من نقله  إلى المستشفى، ونجا من الموت بأعجوبة، وما زال يتلقى العلاج“.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهات الأمنية باشرت يفتح تحقيق، لكشف تفاصيل وملابسات الحادثة، والبحث عن الجناة.

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