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في مشهد مروع.. مهربون يلقون طفلتين...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 8:29 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 10:25 GMT

في مشهد مروع.. مهربون يلقون طفلتين من فوق الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك

تداولت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، مقطعاً صادماً يتضمن مشهد إلقاء مهربين طفلتين صغيرتين من فوق الجدار المرتفع الذين يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك.

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المصدر: إرم نيوز

تداولت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، مقطعاً صادماً يتضمن مشهد إلقاء مهربين طفلتين صغيرتين من فوق الجدار المرتفع الذين يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك.

وبحسب قناة ”فوكس نيوز“، فإن فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 3 سنوات، ظهرتا في مقطع مروع، على الحدود في صحراء نيو مكسيكو في منتصف الليل، بعد أن أسقطهما مهربون من فوق الجدار الذي يرتفع لأكثر من 14 قدما.

 

وعرض الفيديو الذي التقطته كاميرا تابعة لقوات حرس الحدود الأمريكية، الثلاثاء، لحظة اقتراب اثنين من المهربين من الجدار الحدودي ثم إلقائهما طفلتين من فوق الجدار قرب مدينة ”سنلاند بارك“ في ولاية نيو مكسيكو.

ويظهر المقطع تسلق أحد الرجلين أعلى الجدار من الناحية المكسيكية، خلال محاولته إلقاء الشقيقتين نحو الجانب الآخر من الجدار، قبل أن يفلت الأولى لتسقط مرتطمة بالأرض، حيث توقفت عن الحركة ثم بعد ذلك هرب الرجلان بين الأعشاب البرية، مبتعدين عن الجدار نحو الداخل المكسيكي.

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