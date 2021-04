في مشهد مروع.. مهربون يلقون طفلتين من فوق الجدار الفاصل بين أمريكا والمكسيك

تداولت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، مقطعاً صادماً يتضمن مشهد إلقاء مهربين طفلتين صغيرتين من فوق الجدار المرتفع الذين يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك.

وبحسب قناة ”فوكس نيوز“، فإن فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 3 سنوات، ظهرتا في مقطع مروع، على الحدود في صحراء نيو مكسيكو في منتصف الليل، بعد أن أسقطهما مهربون من فوق الجدار الذي يرتفع لأكثر من 14 قدما.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021