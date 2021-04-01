دهسه مرتين وضربه حتى الموت.. جريمة قتل مروعة وثقتها كاميرات المراقبة بالسعودية (فيديو)

أقدم سعودي مخمور في العقد الرابع من عمره على دهس شخص في الطريق العام عمدا، ثم ترجل من مركبته واعتدى بالضرب على المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في موقع الجريمة.

ويظهر في مقطع الفيديو أحد المواطنين وهو يسير في مكان عام قبل أن يتعمد قائد مركبة، وهو مواطن كذلك، دهسه، ثم ترجل من سيارته وقام بالاعتداء عليه بغية قتله، قبل أن يسحله مجددا أمام السيارة ويدهسه بها مرة أخرى، متسببا في وفاته.

#رحمتك_يا_رب

شرطة الرياض تقبض على شخص دهس شخص آخر بالسيارة عمدًا حتى وفاته ثم غادر الموقع.دون رحمة أو خوف من الله!! وفي النهاية جيهان وطلبات وملايين وتوسل لإطلاق مجرم pic.twitter.com/cvTNyutAox — الركن اليماني/ حسين مسفر عنكيص (@_497031724599) April 1, 2021

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه بعد رصد المقطع المتداول، حيث تبين أنه مواطن في العقد الرابع من العمر.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلافات بينهما، وكان تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه جريمته، وتم ضبط مواد مسكرة في مركبته، فيما تم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.