ضبط شقيقين هتكا عرض عامل داخل مقبرة في مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط شقيقين قاما بهتك عرض عامل داخل مقبرة في منطقة حلوان، وذلك بغرض ابتزازه بعدما قام بتوثيق جرائمهما في جلب فتيات لمسكنهما.

ووفقا لما كشفته السلطات المختصة، فقد تقدم شاب في عمر 18 عاما يعمل ”بائع فول“ ببلاغ شكا فيه اثنين من جيرانه بسبب قيامهما بتصويره خوفا من افتضاح أمرهما بعدما لاحظ جرائمهما.

وأكدت السلطات أن الشاب اتهم شقيقين باستدراجه وهتك عرضه وتصويره عبر مقطع فيديو في المقبرة وسرقة هاتفه ومبلغ مالي بحوزته.

وبمباشرة التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهما، وهما ”ياسر“، وشقيقه ”أحمد“، اعترفا بارتكاب الواقعة تجاه الشاب بعد اكتشافهما قيام الضحية بتصويرهما، بسبب اعتيادهما جلب فتيات لمسكنهما.

واعترفا في التحقيقات أنهما، خوفا من افتضاح أمرهما، قاما باستدراج الضحية وهتك عرضه والاستيلاء على هاتفه. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.