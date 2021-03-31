مصر.. حبس 6 متهمين في انهيار عقار جسر السويس‎

أمرت النيابة العامة في مصر اليوم الأربعاء، بحبس 6 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس، على ذمة التحقيقات في الواقعة.

وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 26 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفقا للتقديريات الرسمية وزارة الصحة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين في واقعة انهيار العقار، بينهم مالك مصنع للملابس ”دون ترخيص“، بعد قيامه بإجراء بعض التعديلات وأعمال هدم بتلك الطوابق ”دون ترخيص“ ما تسببت بانهيار المبنى على رؤوس ساكنيه.

ومازالت ”إدارة الحماية المدنية“، تعمل على رفع أنقاض المبنى واستخراج الجثامين، وإزالة آثار هدم العقار وحطام السيارات.

وشهدت مصر في الأيام الأخيرة عدة حوادث متتالية بدأت بحادث قطار الصعيد ثم واقعة جنوح السفينة العملاقة في قناة السويس ثم انهيار عقار جسر السويس وغيرها.