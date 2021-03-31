السجن المشدد 7 سنوات بحق قاتل الصحفية المصرية ميادة أشرف

أصدرت محكمة الجنايات المصرية اليوم الأربعاء حكما بالسجن المشدد 7 سنوات بحق المتهم بقتل الصحفية ميادة أشرف، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على المتهم حمزة السيد حسين عبد العال بالمؤبد غيابيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ“مقتل الصحفية ميادة أشرف“، قبل أن يستأنف الحكم ويتم تخفيفه إلى 7سنوات.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018، وإعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث العنف والتجمهر في منطقة عين شمس، التي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم تهم الاشتراك مع آخرين في العنف الذي نتج عنه مقتل الصحفية ميادة أشرف، إضافة إلى الانضمام إلى جماعة أُسست بخلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت له تهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.