مصر.. جلسة "حميمة" بين خطيبين على الشرفة تنتهي بالضرب والسحل

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر اليوم الأربعاء، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي على شاب وفتاة في منطقة المرج في القاهرة.

وذكرت التحريات الأولية، أن الشاب والفتاة مخطوبان، وأن الأهالي شاهدوهما في وضع مخل على“البلكونة“، فاعتدوا عليهما بالضرب، وسحلوا الفتاة وخطيبها بطريقة بشعة.

وأكدت التحريات أن الطرفين اتفقا على الصلح وتحررت مذكرة بذلك بمعرفة رجال الشرطة وتعهد الطرفان بعدم تعرض كلاهما للآخر.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق في الأمر.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تداولوا قبل ساعات أنباء بنشوب مشاجرة وتعدي مجموعة من الأشخاص على فتاة وخطيبها في منطقة المرج، فيما بادرت شقيقتها إلى إبلاغ النجدة.