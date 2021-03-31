عسكري يقتل شخصين أثناء خروجهما من ملهى ليلي في لبنان

لقي لبنانيان اثنان مصرعهما بعد أن فتح عسكري النار عليهما أثناء خروجهما من ملهى ليلي مساء أمس الثلاثاء في بلدة جبلية صغيرة قريبة من مدينة صيدا الجنوبية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: ”قتل شخصان في إشكال وقع بين أربعة أشخاص عند الثالثة فجرا، لدى خروجهم من ملهى في خراج بلدة المجيدل في نطاق فصيلة جزين، وصعودهم في سيارة من نوع BMW“.

وأضافت أن ”الإشكال تطور إلى تضارب بالأيدي، ما استدعى تدخل المدعوين م.ع وا.ع.ا اللذين حاولا فض الإشكال، وأقدم الثالث خ.خ، وهو في الجيش، من داخل السيارة على إطلاق نار من سلاح بومب أكشن، أدى إلى إصابة ع.وع.ا.، فنقلهما الصليب الأحمر والهيئة الصحية الإسلامية إلى مستشفى صيدا الحكومي، لكنهما ما لبثا أن فارقا الحياة“.

وأوضحت الوكالة أن ”المشتبه فيه بإطلاق النار على شخصين في بلدة المجيدل سلم نفسه إلى الجيش، وهو عسكري“، دون الكشف عن هويته.