الإمارات.. شاب يهدد عائلته بالقتل للحصول على "مخدرات"

قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بإيداع شاب وحدة للعلاج من الإدمان والتأهيل ومعاقبته على تهمة التهديد بالقتل وقيادة مركبة وهو تحت تأثير المخدر مدة 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف درهم (ما يعادل 5480 دولارا).

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، قررت أسرة من جنسية عربية تخليص ابنها (المتهم) من المخدرات دون اللجوء للجهات المختصة، وحجرته بنفسها داخل المنزل، بدعوى علاجه من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إلا أن الآثار الجسدية والعقلية التي تحدث كأعراض عند الانسحاب من التعاطي، اشتدت على المتهم، فأخذ سكين مطبخ، وشرع في تهديد أفراد أسرته، مطالبا إياهم بإعطائه المال ومفاتيح سيارة والدته حتى يتمكن من الخروج من المنزل، والحصول على المواد المخدرة.

وإثر ذلك، اضطرت والدة المتهم لإبلاغ الشرطة، إذ أفادت بأن ابنها طلب منها المال، وعند رفضها ذلك حمل سكينا مهددا إياها وزوجها وابنها الآخر بالقتل.

وبانتقال رجال الشرطة إلى المنزل، أرشدتهم الأم إلى غرفة ابنها المتهم، وعند وصولهم للغرفة، طالب أفراد الشرطة المتهم بتسليم نفسه وإلقاء السكين التي كانت في يده، فرفض ذلك محاولا الهروب من الغرفة، حينها ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، إذ تبين لهم بأنه في حالة غير طبيعية، وبتفتيش الغرفة عثر بداخلها على مجموعة من الأنابيب المستخدمة في التعاطي وعلى أقراص مخدرة.

وتمت إحالة المتهم إلى الجهات المعنية، وتبين احتواء جسده على مؤثرات عقلية من نوع: (ميثامفيتامين- بريجبالين)، فيما أقر المتهم كذلك بتعاطيه مواد مخدرة أخرى لم يتم ضبطها معه وهي: الكريستال والزنكس واللاريكا، وقيادة المركبة وهو تحت تأثير المخدرات.