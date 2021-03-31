مصرية تروي تفاصيل تعنيفها من زوجها بعد نجاتها من الموت (فيديو)

روت المصرية المعنفة من زوجها إسراء عماد، تفاصيل تعرضها للضرب والتعنيف في أول ظهور إعلامي لها بعد نجاتها من الموت بأعجوبة.

وقالت إسراء عماد، في مداخلة متلفزة، إنها ما زالت لا تستطيع الحديث بشكل جيد بسبب معاناتها من آثار التعنيف من زوجها، مبينة أن السبب وراء ذلك يعود لخلافات عائلية سببها والدته وشقيقه وخطيبته.

وتابعت أن محاولات صلح جرت بينها وبين زوجها، لكن والدته أهانتها، وعندما اشتكت منها أرداها أرضا في الشارع وقام بضربها بـ“مطواة“، حيث سدد لها ضربات متفرقة في جسدها ما أحدث لها إصابات في مناطق مختلفة.

وبينت أنه فعل هذا بالترتيب مع والدته وشقيقه، موضحة أنها سقطت أرضا وبدأت في نطق الشهادتين، فأقلها زوجها في سيارة وهاتف والدته قائلا لها: ”أنا خلصت“، موضحة أن الحديث دار وقتها حول لفها في ملاءة والتخلص منها.

وأوضحت أنها حاولت الاستغاثة بمن في الشارع عندما استقلت سيارة ”تاكسي“ فطعنها مجددا في منطقة البطن وهددها بفصل رأسها عن جسدها، موضحة أنها أحست بالموت وقتها وطلبت رؤية ابنها فكان يساومها بألا تتحدث عنه وتكون أقوالها بأن تعرضها للضرب كان من مجهولين.

من جانبه تحدث ”عماد“ والد إسراء ”المعنفة“ أن ابنته تعرضت للتهديد بالقتل من زوجها عندما كانت في المستشفى حيث قام بزيارتها وطلب منها عدم ذكر اسمه في التحقيقات.

وأشار إلى أن ممرضة بالمستشفى سمعت تهديداته بالقتل فطلبت له الأمن ومن هنا تم القبض عليه.

واتهم والد إسراء شقيق ووالدة زوجة ابنته بالتحريض على قتل ابنته معلنا القبض على شقيق زوج ابنته.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت، أمس الثلاثاء، بحبس زوج إسراء، وضبط وإحضار شقيقه ووالدته.