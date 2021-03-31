مريض يعتدي على طبيبين ويهين شرطيا بمستشفى في البحرين

قضت المحكمة الجنائية في البحرين بمعاقبة متهم بالحبس شهرا مع النفاذ، وذلك بعد قيامه بالاعتداء على طبيبين وإهانتهما وإهانة أحد أفراد الشرطة بمستشفى السلمانية.

وذكرت صحيفة ”الأيام“ البحرينية أن بلاغا ورد إلى النيابة العامة من مديرية محافظة العاصمة يفيد بتوجه المتهم إلى طوارئ مستشفى السلمانية لتلقي العلاج اللازم ورفضه اتباع الإجراءات الخاصة لتشخيص حالته.

وأقدم المعتدي على التهجم على طبيبين والصراخ عليهما وتهديدهما والاعتداء على سلامة جسمهما وإهانتهما، فضلا عن إهانة أحد أفراد الشرطة المتواجدين بالمستشفى.

وأقر المتهم بما نسب إليه من اتهام، فيما تمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بحقه.