مصري يسدد 15 طعنة لوالدته ويفقأ عينيها

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، القبض على شاب في الثلاثين من عمره أقدم على قتل والدته بطريقة بشعة هزت محافظة القليوبية بشمال العاصمة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، إنها تلقت بلاغا من مديرية أمن القليوبية بقيام شاب بقتل والدته التي تبلغ من العمر 55 عاما بعد مشادة كلامية حدثت بينهما، إذ قام بتسديد 15 طعنة بأماكن متفرقة من جسدها.

وأضافت، أن المتهم لم يكتف بطعن والدته، بل قام بفقء عينيها بطريقة بشعة، وبعد ذلك قام بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن نفسه، وعقب قدوم الأجهزة الأمنية كان يهذي بكلمات غير مفهومة، مشيرة إلى فتح تحقيق بالحادثة للوقوف على دوافعها ومعاقبة المتهم.