مصر.. إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية "فتاة فيرمونت"

قررت محكمة الجنايات في مصر اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وثلاثة متهمين آخرين في قضية اغتصاب فتاة في فندق فيرمونت، بكفالة 100 ألف جنيه (6300 دولار).

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020، من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس حول تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًا خلال عام 2014 داخل فندق ”فيرمونت نايل سيتي“ في القاهرة، وفحص ما قدم من أوراق وشهادات من البعض حول الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها، ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفي 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم، ما استدعى الأمر بملاحقتهم دوليًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى للنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

واشتملت القضية على وقائع متعددة، حيث إن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.