حبس مصري اعتدى على زوجته بطريقة وحشية (صور)‎

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، بحبس رجل اعتدى على زوجته بالإسكندرية، وضبط وإحضار شقيقه ووالدته.

جاء ذلك بعد أن تلقت النيابة المصرية بلاغًا من إسراء عماد، في 26 مارس الجاري، باعتداء زوجها عليها بالضرب والسب، وإحداثه إصابات في مناطق متفرقة من جسدها بـ“مطواة“، على إثر خلافات زوجية بينهما.

وتم تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصورة كبيرة، ونُشرت صور لما حدث بالمجني عليها.

كما تلقت النيابة تقريرًا طبيًّا بإصابة المجني عليها بجروح قطعية في أماكن متفرقة من جسدها، فانتقلت إلى المستشفى لسؤالها، وشهدت بأن زوجها اعتدى عليها بمطواة لما بينهما من خلافات زوجية، ثم حملها إلى سيارة واتصل بشقيقه لاستدعائه، فحضر برفقة آخر، وسمعت تحاورهما وتوجيه شقيق زوجها لومًا إليه على تعديه عليها وتجاوزه بذلك ما اتفقا عليه.

وقالت المعتدى عليها إنهما تحاورا في كيفية التخلص منها والنجاة مما فعل، فتوعدها زوجها آنذاك بموالاة الاعتداء عليها لإرهابها حتى لا تُبلغ عنه، ثم اتصل بوالدته فسمعت تحاورهما وتحريضها ابنها على إلقاء المجني عليها في البحر، فاستنجدته الأخيرة لإسعافها، فساومها مقابل ذلك على عدم الإبلاغ عنه، ونقلها بعد موافقتها إلى المستشفى، وقد أكدت المجني عليها في شهادتها اعتداء زوجها عليها بتحريض من شقيقه ووالدته.

ووردت تحريات الشرطة حول الواقعة بصحة اعتداء زوج المبلغة عليها بالمطواة لما بينهما من خلافات، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من شروعه في قتل زوجته، وأقر باعتدائه عليها بسكينٍ لما بينهما من خلافات، دون أن يقصد قتلها.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شقيقه ووالدته لاستجوابهما، وضبط السيارة التي نُقلت المجني عليها فيها إلى المستشفى لمعاينتها وتكليف ”الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية“ برفع ما قد يكون بها من آثار.

واستدعت أيضًا شهودا على الواقعة لسماع أقوالهم، وكلفت الشرطة بالبحث عن آلات مراقبة بمحل الواقعة وفحصها لبيان مدى تصويرها الجريمة، وإجراء التحريات حول قصد المتهم من اعتدائه على زوجته ودور شقيقه ووالدته في الواقعة، كما ندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها؛ لبيان ما بها من إصابات ومدى تخلف عاهة مستديمة عنها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتحولت الواقعة إلى تريند على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في مصر، ودشن نشطاء هاشتاجا تحت عنوان ”حق إسراء عماد“، مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

فيما جرى إنشاء أكثر من جروب على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بأكثر من عنوان منها ”حق إسراء عماد“ و“حق إسراء عماد فين؟“.

ونشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لإسراء عماد رفقة ابنها ”مالك“ قبل الحادث، وأخرى بعد أن تعرضت للاعتداء وتشويه وجهها على يد زوجها.