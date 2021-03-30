إماراتية تقدم بلاغا ضد والدها بعد رفضه ارتباطها بشاب أوروبي

تقدمت مواطنة إماراتية (21 عاما) ببلاغ ضد والدها؛ بأنه اعتدى عليها وأنه يمنعها من الإقامة بمفردها؛ وذلك بعد أن أحبت شابا من جنسية أوروبية وترغب في الارتباط به، على غير رغبة العائلة.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، تمكن قسم التواصل مع الضحية في مركز شرطة الرفاعة بدبي، من حل مشكلة الفتاة، حيث تواصل القسم مع الأب الذي أكد أن ابنته تعرفت على شاب من جنسية أوروبية وترغب في الارتباط به على غير رغبة العائلة، وتم حل المشكلة بالسماح للفتاة بالإقامة عند أحد الأقارب تحت رقابة الأهل.

وقال العقيد جمعة أمان بن سهيل نائب مدير مركز شرطة الرفاعة، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من فتاة مواطنة في بداية العشرينات من عمرها ضد والدها؛ بدعوى أنه يعنفها وأنه يرفض إقامتها بمفردها، وقام بمنعها من الخروج من البيت أكثر من مرة.

وأوضح أنه تم التواصل مع الأب، الذي حضر إلى المركز وأكد أن ابنته تدرس في الجامعة وعمرها لا يتعدى 21 عاما، حيث تعرفت على زميل لها من الجنسية الأوروبية ونشأ بينهما ارتباط عاطفي، وأراد الشاب الارتباط بها، منوها إلى أنه يرفض الأمر نظرا لصغر سنها وعدم التوافق بينهما، وأنه حاول منعها باللين من الاستمرار في الأمر، إلا أنها لم تستمع إليه ولا إلى أمها.

وذكر أن قسم التواصل مع الضحية تمكن من الحديث مع الفتاة وإيصال وجهة نظر عائلتها إليها، وأنها يجب أن تعيد النظر في الأمر، واقتنعت الفتاة إلا أنها طلبت من الأب السماح لها بالإقامة بمفردها، ورفض الأب ذلك، إلى أن تواصلوا إلى حل وسط بالإقامة لدى أحد الأقارب، تحت رقابة الأبوين.