المتحرش بطفلة المعادي: حجيت "بيت ربنا" ومستحيل أعمل "حاجة حرام"

نفى المتهم بالتحرش بطفلة المعادي جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا: ”أنا اعترفت في النيابة لأنه لم يكن معي محامٍ“.

وأضاف المتهم أمام الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، في أولى جلسات محاكمته: ”أنا واحد حاجج بيت ربنا مستحيل أعمل حاجة حرام.. وما لمستش البنت“.

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وهو يرتدي الزي الأبيض، وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حضرت أوجيني أسامة الشاهدة على الواقعة، والطفلة المجني عليها بصحبة والديها.

من جهته، قال محامي المتهم بالتحرش بطفلة المعادي للمحكمة: ”موكلي يعاني من أمراض نفسية على رأسها الاكتئاب“.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة التهم إلى محكمة الجنايات بحق المتهم الذي استدرج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، وحاول هتك عرضها بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها، وهو ما اعترف به أمام النيابة قبل أن يعود وينكر ذلك.