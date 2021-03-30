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لأن "التربية الحديثة لا تعجبها"......
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 13:11 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 13:20 GMT

لأن "التربية الحديثة لا تعجبها"... سورية تعذب ابنتها القاصر بالماء المغلي

أقدمت أم سورية على سكب الماء المغلي على رأس ويد ابنتها القاصر وضربها بطريقة مروعة. وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أن الأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق

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المصدر: فريق التحرير

أقدمت أم سورية على سكب الماء المغلي على رأس ويد ابنتها القاصر وضربها بطريقة مروعة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أن الأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق ألقت القبض على الأم بعد تلقيها بلاغا من ابنتها التي تبلغ من العمر 15 عاما، يفيد بتعرض الأخيرة للتعذيب بطريقة مروعة.

وأوضح بيان الوزارة أن الفتاة القاصر أفادت أنها تتعرض في منزلها للضرب العنيف والمستمر من قبل والدتها، وقد سكبت الماء المغلي على يدها ورأسها وهي تقول لها: (سأقوم بتربيتك على طريقتي، لأن التربية الحديثة لا تعجبني).

 

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وقالت الفتاة إن والدتها تعذبها باستمرار بالضرب والحرق من دون أي مبرر، وفي حال حدوث شجار بين أخوتها، تقوم الأم بتعنيفها وتحميلها المسؤولية بشكل خاص وبضربها، رغم أن لا علاقة لها بالمشاجرات بين أخوتها.

وأقرت الأم المتهمة بالتحقيقات بتعنيف ابنتها، مبررة ذلك بوجود خلافات فيما بينهما.

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