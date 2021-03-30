مدير مطعم بالبحرين يواجه 6 سنوات سجنا وغرامة 156 ألف دولار بسبب "كورونا"

يواجه مدير مطعم في البحرين تهمة مخالفة التدابير الصحية للتعامل مع فيروس كورونا، قد تصل عقوبتها إلى السجن 6 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ60 ألف دينار (156 ألف دولار).

وذكرت صحيفة ”الوطن“ المحلية، أن النيابة العامة طالبت بإيقاع أقصى عقوبة بحق مدير المطعم؛ بعد أن قام بالسماح لـ 35 شخصا بالتواجد داخل المطعم دون الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي.

وأقر المتهم أمام النيابة بتواجد هذا العدد من الزبائن داخل المطعم ومخالفتهم للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس ”كورونا“، مبررا ذلك بالقول: ”ليس باستطاعتي السيطرة على الزبائن“.

ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة، أن المتهم اقترف نفس المخالفة في نفس المطعم 3 مرات، وحكم عليه بغرامة ألف دينار (2,600 دولار) مرتين، و3 آلاف دينار (7,800 دولار) والحبس لمدة 6 أشهر مع وقف النفاذ بكفالة 200 دينار (520 دولارا).

كما تم تغريم المطعم (كشخص اعتباري) 5 آلاف دينار (13 ألف دولار) في المرة الثالثة، معتبرة أن تكرار مخالفة المتهم ”دلالة قاطعة على عدم اكتراثه بأمن وسلامة المجتمع، وعدم ارتداعه رغم العقوبات السابقة“، بحسب النيابة العامة.