سيدة أعمال مغربية تمتهن "التسول" للحفاظ على مستواها المادي

قضت المحكمة الابتدائية في أكادير بالمغرب، بالحبس النافذ مدة 6 أشهر بحق سيدة أربعينية، امتهنت التسول، للحفاظ على مستواها المادي المرفّه الذي تأثر بجائحة كورونا.

وفي التفاصيل، وفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فإن ”المتسولة الغنية“، أم لثلاثة أبناء، وتزوجت في ريعان شبابها، ثم هاجرت إلى إيطاليا بعد زواجها، وعقب وفاة زوجها في حادث سير، اقتحمت عالم الأعمال والتجارة، ما مكنها من عيش حياة البذخ.

وأضاف أنه بفعل جائحة كورونا، تأزم وضعها المادي بشكل كبير، فقررت امتهان التسول للخروج من ضائقتها المالية، فشرعت تخرج بسيارتها رباعية الدفع بعيدًا عن منزلها، موهمة أسرتها أنها تخرج إلى العمل، وبعدها تتخفى في خمار تارة وجلباب تارة أخرى، تفاديًا للناس.

وإثر مقطع فيديو تم توثيقه للمتهمة، ظهرت فيه وهي تبدل ملابسها وتستعمل سيارة فارهة، تم ضبطها وهي متلبسة بالتسول قرب أحد المحال، واقتيدت إلى مركز الشرطة وبحوزتها كيس بلاستيكي يحتوي على بعض الأدوية وعائدات التسول وهاتفين.