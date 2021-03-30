بغداد.. هددهم بفضح سرقاتهم فتآمروا على قتله

ألقت شرطة العاصمة العراقية بغداد القبض على عدد من الجناة بعد إقدامهم على قتل شخص في إحدى العمارات السكنية قيد الإنشاء.

وبحسب بيان وزارة الداخلية العراقية عبر حسابها في موقع التواصل ”فيسبوك“، فإن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية بشأن جريمة قتل غامضة لأحد الأشخاص في عمارة سكنية قيد الإنشاء.

https://www.facebook.com/ministry.of.interior.iraq/photos/a.102730501428815/280168960351634/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDUoxljyVH2hP6VPUqWJr7ssEKCIBtp6kaVp8dQpcc6mQsAAhkHz3vKk24CBT274uoAvk2kjRB9TgAFfORgduwywTmfQ19EjzOo_XZdW1z14Qfxz00Ea4MwM66ltWRaQ5d-9XwX9ebvIW2x4ZRkZ53b5RsVxlpESiB32yJSHppgGBC-3DnCyKmrsGdbX2LSntzinUYBMqjivRZxr-72UUh-B-HhrTJ9csUzWmxNnkheflpwiKGT3S_oPL3h32lWqQ91otFFlEGcVg8kN0KPi6xvVF9k0n5Y82ex2tEE7Mn0DmvN8Ks&__tn__=-R

وإثر تحريات مكثفة، تم التوصل إلى الجناة والقبض عليهم، إذ أقروا بعد التحقيقات بإقدامهم على قتل المجني عليه.

وبرر المتهمون جريمتهم بأنهم كانوا يرغبون في الاستمرار بسرقة المشروع، لذلك قرروا التخلص من المجني عليه، وكذلك التخلص من مقاطع فيديو مصورة لديه توثق قيامهم بأعمال سرقة المشروع، إذ كان يهددهم بها لمنعهم من القيام بالمزيد من السرقات.

وتم إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.