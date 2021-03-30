عمان.. القبض على محتالين أوهما زبائنهما بمضاعفة أموالهم بـ"طقوس معينة"

أعلنت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على آخرين وإيهامهم بمضاعفة أموالهم من خلال طقوس معينة.

وذكرت تغريدة لشرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل تويتر أن: ”الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية تلقي القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على الأشخاص وإيهام المجني عليهم بقدرتهما على زيادة المال ومضاعفته باستخدام طقوس وأدوات معينة“.

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية تُلقي القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على الأشخاص وإيهام المجني عليهم بقدرتهما على زيادة المال ومضاعفته باستخدام طقوس وأدوات معينة، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهما.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 30, 2021

وفي حين لم تكشف الشرطة عن ماهية تلك الطقوس ولا هوية المحتالين، فقد أعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.