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عمان.. القبض على محتالين أوهما زبائ...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 8:12 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 9:40 GMT

عمان.. القبض على محتالين أوهما زبائنهما بمضاعفة أموالهم بـ"طقوس معينة"

أعلنت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على آخرين وإيهامهم بمضاعفة أموالهم من خلال طقوس معينة. وذكرت تغريدة لشرطة

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على آخرين وإيهامهم بمضاعفة أموالهم من خلال طقوس معينة.

وذكرت تغريدة لشرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل تويتر أن: ”الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية تلقي القبض على شخصين بتهمة الاحتيال على الأشخاص وإيهام المجني عليهم بقدرتهما على زيادة المال ومضاعفته باستخدام طقوس وأدوات معينة“.

وفي حين لم تكشف الشرطة عن ماهية تلك الطقوس ولا هوية المحتالين، فقد أعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

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