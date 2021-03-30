صاحب محل يقتل مراهقا بسبب تأخره عن العمل في مدينة حلب

أقدم رجل في محافظة حلب السورية على قتل شاب يبلغ من العمر 15 عاما، بسبب تأخره عن العمل.

ووفق ما أوردته وزارة الداخلية في بيانها عبر حسابها في فيسبوك، فقد انهال المتهم على الشاب بالضرب بضع مرات على رأسه حتى توفي، ثم ادعى لاحقا أنه سقط على الأرض.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى مركز للشرطة بدخول حدث إلى العناية المركزة في المستشفى، يبلغ من العمر 15 عاما، وذلك بعد أن تم إسعافه من المحل الذي يعمل فيه، والمعد لبيع الأدوات الصحية، وذلك إثر سقوطه على الأرض، وفق ما ادعى صاحب المحل.

وقالت الوزارة إن التحقيقات كشفت وجود شبهة جنائية، فتم القبض على صاحب المحل الذي اعترف بإقدامه على ضرب الحدث بـأنبوب (بوري) بلاستيكي صلب بضع مرات بسبب تأخره المستمر عن العمل؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي، وبعد إسعافه للمستشفى فارق الحياة بسبب إصابته بنزيف دماغي وكسور في الجمجمة.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، تمهيدا لإحالته إلى القضاء.