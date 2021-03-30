فتاة عربية تتعرى أمام الشرطة في الإمارات لاتهامهم باغتصابها

تعرت فتاة من جنسية عربية أمام رجال الشرطة في الإمارات، لتتهمهم باغتصابها، كما قامت بالتعدي بالسب والضرب عليهم، وهددتهم لمنعهم من القيام بعملهم، وذلك بعد انتقالهم إلى مسكنها بسبب بلاغ ضدها.

وقالت صحيفة ”الإمارات اليوم“ إنه تم ضبط الفتاة وصديقتها التي تقيم معها وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وفي تفاصيل الخبر، ورد بلاغ إلى شرطة رأس الخيمة من فتاتين أفادتا بأنهما تعرضتا للاعتداء بالضرب والسب وإتلاف وسرقة منقولاتهما من قبل فتاتين معهما في السكن، فانتقل رجلان من الشرطة إلى سكن المتهمتين لإعلامهما ببلاغ ضدهما، فقاومت المتهمة الأولى رجلي الشرطة ودفعتهما بيدها واعتدت عليهما بالسب بألفاظ خادشة للحياء، واستولت على قبعة عسكرية، وتجردت من ملابسها الخارجية وبقيت عارية أمام الموجودين في المكان.

كما قامت المتهمة الثانية بتهديد رجلي الشرطة باتهامهما بإحداث إصابات بيدها.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة الفتاة عن التهم المسندة إليها بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 500 ألف درهم (ما يعادل 137 ألف دولار)، وإبعادها عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، وبراءة صديقتها مما أسند إليها.