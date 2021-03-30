مختف منذ 2014.. القبض على عضو بالمافيا الإيطالية يطبخ على يوتيوب (فيديو)

تم اعتقال عضو في المافيا الإيطالية بجمهورية الدومينيكان، بفضل الأوشام الظاهرة على جسده، والتي فضحته عند عرضه لفيديو على يوتيوب حول وصفات الطبخ الإيطالي حسب موقع ”لو باريزيان“ الفرنسي.

وكان ”مارك فيرين كلود بيارت“ المتهم بالمتاجرة في المخدرات بهولندا، يقدم الوصفة دون أن يظهر وجهه، لكن الشرطة الإيطالية تعرفت عليه، وأعلنت يوم الاثنين أنها تمكنت من اعتقاله يوم الأربعاء الـ24 من مارس الجاري بـ“سانت دومينيغ“ وترحيله إلى مطار ميلانو.

وكان ”بيارت“ البالغ 53 عاما، يعيش حياة هادئة في ”بوكا شيكا“ منذ 2014، وتعامِله الجالية الإيطالية كـ“غريب “ فيها، حسب بلاغ الشرطة.

وينتمي المتهم إلى مجموعة ”كوشيولا“ التابعة لمافيا ”ندرانجيتا“ المتمركزة في إقليم كالابريا، والتي صارت الأقوى بفضل سيطرتها على تجارة الكوكايين في أوروبا، حتى أنها تفوقت على مافيا صقيلة ”الكوزا نوسترا“ ، وصارت أقوى منظمة إجرامية في إيطاليا، وانطلقت في يناير الماضي محاكمة 355 من أعضائها.