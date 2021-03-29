قرارات جديدة من النيابة المصرية بشأن انهيار عقار جسر السويس

أمرت النيابة العامة في مصر بضبط وإحضار مالك عقار منهار بدائرة السلام (جسر السويس)، ومرتكبي مخالفات بناء به ومالك مصنع، لاحتمال أن تكون عمليات البناء والهدم التي قاموا بها في البدروم والطابق الأول من البناء السبب وراء انهياره.

وتسببت حادثة الانهيار بوفاة 24 شخصا وإصابة 25 آخرين.

وأضافت النيابة في بيان أصدرته بشأن التحقيقات بالحادثة ”تم الاستماع إلى شهادة بعض من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار ممن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسؤول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيل الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال“.

وبينت أنه تم سؤال رئيس حي السلام أول ومدير التنظيم بالحي، فشهدا بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سكني إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به.

واستطردت أنه اتخذت الإجراءات القانونية قبل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم في غضون سبتمبر عام 2020 تقدم أحد الورثة بطلب للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرا هندسيا استشاريا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا بصلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته من دون ترخيص وحُرّر محضر عن الواقعة.

وشكلت النيابة العامة لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لمعاينة أنقاض العقار بيانا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسؤول عنها، وكذلك معاينة العقارات المجاورة بيانا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات.