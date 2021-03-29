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تعرض مغربية لعدة طعنات في حمام شعبي
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 21:26 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 1:30 GMT

تعرض مغربية لعدة طعنات في حمام شعبي

تعرضت مغربية في الثلاثينات من العمر، يوم الاثنين، للطعن بسكين حاد من قبل امرأة داخل حمام شعبي للنساء، بحي "قرية الشمس" في مدينة اسفي جنوب غرب المغرب. وكانت

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المصدر: أمينة بنيفو- إرم نيوز

تعرضت مغربية في الثلاثينات من العمر، يوم الاثنين، للطعن بسكين حاد من قبل امرأة داخل حمام شعبي للنساء، بحي ”قرية الشمس“ في مدينة اسفي جنوب غرب المغرب.

وكانت الضحية والمعتدية تستحمان مع باقي النساء، عندما توجهت الثانية صوب الأخرى وأخذت تطعنها في أماكن مختلفة من جسدها.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد تبليغها من قبل المشرفين على الحمام، وقامت باعتقال المعتدية.

فيما نقلت الضحية إلى مستشفى ”محمد الخامس“ بالمدينة، ولا معلومات حتى الساعة عن حالتها الصحية. كما لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي وراء هذه الجريمة.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أنه كانت بين السيدتين علاقة صداقة، إلا أن خلافا ما أثر على علاقتهما بشكل كبير، لدرجة إقدام المعتدية على الانتقام.

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