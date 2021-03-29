الحكم بالسجن 5 سنوات ضد مغني الراب التونسي "سواغ مان" ‎

قضت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الاثنين، بسجن مغني الراب المشهور ”سواغ مان“ 5 سنوات، وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دينار تونسي؛ أي ما يعادل 30 ألف دولار.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، أن المحكمة قررت وضع الأموال المحجوزة عند المغني ”سواغ مان“ وتقدر بـ 19 مليون دينار تونسي؛ أي ما يعادل 6 ملايين دولار، على ذمة خزينة الدولة التونسية.

وكان القطب القضائي المالي التونسي قد أمر في 04 يوليو /تموز 2019 بسجن مغني الراب في قضايا تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال، عقب تحقيقات وتحريات أثبتت إدانته.

وتقدم مغني الراب التونسي ”سواغ مان“، في وقت سابق، بطلب غريب إلى السلطات التونسية، داعيًا إياها إلى اعتقاله في غضون 24 ساعة، وذلك بعد رفض طلب رفع حظر السفر عنه الذي تقدم به محاميه.

وتوجه مغني ”الراب“ التونسي المثير للجدل برسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إلى كل من رئيس الجمهورية والنائب العام والقاضي المكلف بقضيته، يطالب فيها باعتقاله في غضون 24 ساعة، قبل أن يرتكب ”ما لا يمكن إصلاحه“، وفق تعبيره، نافيًا في السياق ذاته أن يكون كلامه بمثابة تهديد.

وقال ”سواغ مان“: ”أدرك جيدًا ما أفعله، فأنا لست تحت تأثير المخدرات؛ لأنني لا أستهلكها ولا أشرب الخمر ولا أدخن سجائر“.

واتخذت السلطات التونسية قرارًا بحظر السفر على مغني الراب ”سواغ مان“ مباشرة بعد ظهوره في برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية التونسية الخاصة، تحدث فيه عن أمواله المجمدة في البنك المركزي والبالغة قيمتها حوالي 17 مليون دينار؛ ما يعادل نحو 6 ملايين دولار.