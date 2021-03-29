شرطة أبوظبي تنشر قصة فتاة تعرضت لابتزاز من قبل شاب (فيديو)

نشرت شرطة أبوظبي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة روت فيه واقعة ابتزازها من قبل شاب بعد علاقة معه.

وذكرت الفتاة في معرض حديثها، أن ”حياتها تحولت إلى جحيم بعد تعرضها لابتزاز شاب، إثر قيامها بإرسال صور وفيديوهات خاصة بها للشاب بعد تطور العلاقة بينهما“.

وأوضحت أن الشاب أخذ يمارس ضغوطات مادية واجتماعية عليها وصلت إلى حد تهديدها بالقتل، مقابل أن تستمر بعلاقتها به وتوافق على الخروج معه“.

https://www.instagram.com/p/CM9RGzkHUIo/

وقالت الفتاة: ”تعرفت على شاب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها تطورت العلاقة لإرسال صور وفيديوهات، وبعد فترة بلش الشخص يمارس علي تهديدات وضغوطات، وأثر علي بشكل كبير، وبلش يمارس علي ضغوطات مادية واجتماعية وصولا للتهديد بالقتل، مقابل الخروج معه والاستمرار معه في العلاقة.

وأضافت: ”بدأت حالتي النفسية تتدهور بشكل كبير وبدت علاقتي مع أهل بيتي تتغير، وبدت علي الانطوائية والانعزالية والتغيب عن العمل، وما عدت أمارس حياتي بشكل طبيعي، بعد زمن لاحظت زميلتي بعض التغيرات علي، فنصحتني أن أتوجه للدعم الاجتماعي، كونه المختص بمثل هذه الحالات، وبعد حواري مع زميلتي توجهت لمركز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي، وتم التعامل مع مشكلتي بشكل مباشر“.

يذكر أن المادة رقم 16 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 تنص على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و غرامة لا تقل عن 250 ألف درهم (ما يعادل 96 ألف دولار) ولا تتجاوز 500 ألف درهم (ما يعادل 192,300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.