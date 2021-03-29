إماراتي يوقع عصابة بقبضة الشرطة بعد سطوها على برج "اتصالات"

دفعت شكوك مواطن إماراتي في دبي، حيال أشخاص ادعوا أنهم موظفون بمؤسسة ”اتصالات“ إلى المساهمة في إلقاء القبض عليهم، بعدما تبين أنهم عصابة كانت تهدف إلى سرقة برج تقوية تابع للمؤسسة.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن مواطنا سمع صوتا غريبا ليلا بالقرب من منزله، فخرج وشاهد أشخاصا هناك، فلم يتردد وتوجه إليهم، بعد أن راودته شكوك تجاههم، فأخبره أحدهم مدعيا أنه موظف باتصالات.

لكن المواطن لم يصدق، وأصر على التحقق منهم، فخاف أفراد العصابة منه ثم توسلوا إليه عدم إبلاغ الشرطة، لكنه سجل رقم المركبة التي استخدموها وأبلغ الشرطة بعد فرارهم.

وأحيل المتهمون، وهم ثلاثة أشخاص، بعد القبض عليهم إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة، وذلك بعد قيامهم بقطع كابل نحاسي وشريط معدني، قبل أن يكشفهم المواطن ويفروا من المكان.

وقال المواطن (49 عاما) إنه ”كان في منزله بعد منتصف الليل، وهو بقرب مسجد سالمين في منطقة القصيص الثانية حين سمع صوت سقوط حجر على منزله، فلم يعره اهتماما في المرة الأولى، لكنه خرج إلى الخارج حين سمع صوتا آخر، وأدرك أن مصدر الصوت قادم من برج تقوية تابع لمؤسسة ”اتصلات“، وشاهد شخصا أعلى المنصة، فشكّ في سبب وجوده، وظن أنه موظف يؤدي عمله، وتركه وعاد إلى منزله.

وأضاف أنه بعد عودته ظلت الهواجس تتنازعه في أن شيئا مريبا يحدث، فعاد إلى المكان وشاهد مركبة قديمة تتحرك، وبجوارها رجل من جنسية آسيوية، فسأله عن سبب وجودهم في المكان، فادعى أنه موظف، مبينا أنه لم يصدق كلام الرجل، وطلب منه إثبات هوية، لكنه رفض إبراز أي إثبات، واعتذر إليه.

وفي تلك اللحظة نزل الشخص الآخر من أعلى برج التقوية، وبيده حزمة من الأسلاك الكهربائية، فأدرك أنهم يسطون على البرج، وشاهد شخصا آخر يجمع أسلاكا ومعدات ويضعها في صندوق السيارة، وحين رأوه اعتذروا إليه ثم توسلوه ألا يبلغ الشرطة، لكنه سجل رقم المركبة واتصل بالشرطة.