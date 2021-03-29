السعودية.. إعادة حضانة "طفل الرياض" المعنف لأمه المصرية بقرار قضائي

قضت محكمة سعودية بعودة حضانة ”طفل الرياض“ -الذي تعرض للتعنيف من قبل والده المواطن- لأمه المصرية.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية الإثنين، فإن ”إحدى دوائر الأحوال الشخصية في منطقة الرياض حكمت بحضانة الأم لابنها؛ على أن يكون بلد الحضانة مدينة القاهرة، وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل في ما يخص تسليم الابن للمدعية“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”جرى إفهام الحاضنة أن لها حق مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها السفر بالمحضون، واستلام المبالغ التي تُصرف له من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية“.

ونقلت عن والدة الطفل قولها إن ”همها الأول والأخير حماية طفلها من العنف الذي يتعرض له، والاطمئنان على سلامته“.

ويحق للوالد أن يقدم اعتراضا على الحكم خلال 30 يوما، من استلام نصه، وإلا يسقط حقه بذلك، بحسب قرار المحكمة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أيلول/سبتمبر الماضي، إذ أثار مقطع فيديو انتشر على نحو واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، غضب كثير من النشطاء السعوديين، إذ أظهر أبا وهو يعنف طفله الصغير.

ووفق النشطاء، قام الأب بتعنيف طفله بهدف استفزاز والدته التي تحمل الجنسية المصرية، وذلك بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده والحصول على الطلاق.