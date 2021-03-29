القبض على مروج شائعة حريق مطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على مروج شائعة نشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولي والذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صحة النيأ.

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وكشفت التحقيقات هوية المتهم وتبين أنه من محافظة الغربية ويعمل مندوب مبيعات، وقام بنشر خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) متضمنا الادعاء بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولي على خلاف الحقيقة.

من جهتها، نفت الجهات المعنية ما ورد بالخبر جملة وتفصيلا، وقال مساعد وزير الطيران المدني في مصر، في مداخلة تلفزيونية، إنه لا صحة لخبر اندلاع حريق في مطار القاهرة، وإن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

على إثر هذه الضجة نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في تحديد وضبط مروج الشائعة، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسؤول عن تلك الصفحة، وأنه قام بنشر ذلك الخبر دون التحقق من صحته.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا قالوا، إنها لاندلاع حريق داخل مطار القاهرة، لكن الإعلامي أحمد موسى قال: إنها صور لحريق وقع في اليمن، الأسبوع الماضي وليس في مصر.

يذكر أن مصر شهدت في الأيام الماضية عددا من الحوادث، بدأت بجنوح سفينة في قناة السويس، وأعقب ذلك حادث تصادم قطاري سوهاج، وكذلك سقوط عقار في منطقة جسر السويس، وعدة حوادث أخرى؛ ما شجع البعض على ترويج الإشاعات.