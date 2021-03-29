الكويت.. إمام مسجد يتعرض للطعن على يد شقيقه

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على مواطن يعاني اضطرابا عقليا بعد أن أقدم على طعن شقيقه، إثر خلاف نشب بينهما.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ المحلية، أن ”بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية بوجود شخص مصاب في منطقة ضاحية علي صباح السالم، يوم السبت، وإثر ذلك توجه رجال الأمن إلى موقع البلاغ، حيث شوهد مواطن آخر مصاب، تبين أنه يعمل إمام مسجد وقد تعرض للطعن من قبل أخيه المضطرب عقليا“.

ووفق حساب ”خبر عاجل“ المحلي، فإن ”المجني عليه وهو إمام مسجد في أم الهيمان نقل إلى العناية المركزة، وذلك بعد تهجم شقيقه عليه بسكين“.