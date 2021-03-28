نجل "سيدة قطار سوهاج" ينفي طرد والدته من المنزل (فيديو)

ردَّ نجل الحاجة ”سمرة“، والمعروفة إعلاميًا بـ“سيدة قطار سوهاج“ على الاتهامات التي وُجهت له بطرد والدته من منزلها لتقرر الهروب إلى السيدة زينب مستقلة قطار الموت، وكادت أن تلقى حتفها فيه نتيجة اصطدامه بآخر مما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.

ونفى ياسر جمال نجل ”سمرة الراوي“ التصريحات التي أدلت بها والدته حول طرده لها، قائلًا:“لقد تعبت كثيرًا من تصريحات والدتي، ولا أعرف لماذا قالت هذا، وليس لدي شيء أقوله سوى حسبي الله ونعم الوكيل، فوالدتي أحبها كثيرًا، وهذه الاتهامات لا أقبلها، وغير صحيحة، وربنا شاهد عليَّ“.

وأضاف:“ربنا وحده يعلم جيدًا ما فعلت، وأنا مظلوم، ولا أستطيع أن أقوم بطردها خاصة وأنا ابنها الكبير، وحقيقة حزنت كثيرًا، وأنا غاضب، خاصة أنها تعلم جيدًا أنني أعاني من إعاقة جسدية، وكنت أتكفل بجميع مصاريف البيت رغم أنها تتقاضى مبلغًا ماليًا كمعاش 2000 جنيه“.

وتابع:“أتمنى من والدتي أن ترجع وتعيش معي، فهي مسؤولة مني، ومستحيل أن أتخلى عنها، ولا أريد سوى رضاها بعد ربنا، ولا أريد شيئًا آخر“.

وكانت سيدة مصرية استقلت أحد القطارين اللذين أسفر تصادمهما، الجمعة، عن مقتل وإصابة العشرات من المصريين في محافظة سوهاج (جنوب)، أثارت تفاعلًا واسعًا مع قصتها الإنسانية التي تشابهت فصولها مع مشاهد تمثيلية في فيلم ”ساعة ونص“.

وقالت السيدة ”سمرة“ في روايتها عقب نجاتها، إنها استقلت القطار من محطة نجع حمادي بمحافظة قنا، هاربة من ظلم أحد أبنائها الذي طردها من البيت، موضحة أنها كانت متوجهة لتقيم بجوار ضريح السيدة زينب في العاصمة القاهرة لأنها لا تجد لها مأوى بديلًا.

ونُقلت الحاجة ”سمرة“ إلى مستشفى طهطا العام في سوهاج لتوقيع الكشف الطبي عليها، والتأكد من صحتها، وهناك روت قصتها الحزينة والمؤلمة، لتقرر وزارة التضامن الاجتماعي توفير مأوى لها، ومتابعة حالتها المعيشية.

يشار إلى أن الحادث وقع، الجمعة بين قطاري ركاب في محافظة سوهاج، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا، وإصابة 165 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.