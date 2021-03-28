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السجن المشدد 15 سنة لمصري قتل شقيقه...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 18:11 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 22:00 GMT

السجن المشدد 15 سنة لمصري قتل شقيقه بسبب كلب

عاقبت محكمة مصرية مواطنا بالسجن المشدد 15 عاما، بعد إدانته بتهمة قتل شقيقه، بسبب اعتراض الأخير على قيام الأول بتربية كلب في ببيت العائلة في محافظة القليوبية.

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المصدر: حبيبة عبدالله – إرم نيوز

عاقبت محكمة مصرية مواطنا بالسجن المشدد 15 عاما، بعد إدانته بتهمة قتل شقيقه، بسبب اعتراض الأخير على قيام الأول بتربية كلب في ببيت العائلة في محافظة القليوبية.

وكانت مشاجرة قد وقعت بين الشقيقين في شبرا الخيمة، قام على إثرها الجاني بطعن شقيقه بسلاح أبيض ”مطواة“ عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة اندلعت نتيجة قيام المتهم بتربية كلب في المنزل، واعتراض المجني عليه وزوجته على ذلك، لأن الكلب دائم التعرض لهما أثناء استخدامهما درج المبنى.

وطلب المجني عليه من شقيقه المتهم أكثر من مرة إيجاد مكان آخر للكلب أو إبعاده عن المنزل، لكنه رفض.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه حتى أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمها المذكور.

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