السجن المشدد 15 سنة لمصري قتل شقيقه بسبب كلب

عاقبت محكمة مصرية مواطنا بالسجن المشدد 15 عاما، بعد إدانته بتهمة قتل شقيقه، بسبب اعتراض الأخير على قيام الأول بتربية كلب في ببيت العائلة في محافظة القليوبية.

وكانت مشاجرة قد وقعت بين الشقيقين في شبرا الخيمة، قام على إثرها الجاني بطعن شقيقه بسلاح أبيض ”مطواة“ عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة اندلعت نتيجة قيام المتهم بتربية كلب في المنزل، واعتراض المجني عليه وزوجته على ذلك، لأن الكلب دائم التعرض لهما أثناء استخدامهما درج المبنى.

وطلب المجني عليه من شقيقه المتهم أكثر من مرة إيجاد مكان آخر للكلب أو إبعاده عن المنزل، لكنه رفض.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسه حتى أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمها المذكور.