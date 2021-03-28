أمريكي يقاضي شركة "آبل"بعد احتراق منزله بسبب بطارية "آيباد"

شهدت محكمة في مقاطعة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، خلال شهر آذار/مارس الجاري، رفع دعوى قضائية ضد شركة الهواتف الأمريكية ”أبل“، والتي تم نقلها، هذا الأسبوع، إلى محكمة المقاطعة الاتحادية.

وذكر المدعي مايكل ماكالوسو في الدعوى المرفوعة، أن منزله قد احترق بالكامل بسبب خلل في بطارية جهاز iPad، تنتجها شركة آبل.

ودفعت شركة ”Allstate“ للتأمين أكثر من 142 ألف دولار لتجديد منزل مايكل ماكالوسو الذي دمرته الحرائق، والآن قام بتعيين مكتب محاماة للحصول على تعويض من العملاق الأمريكي أبل.

وتم رفع دعوى قضائية مماثلة ضد شركة أبل في العام 2019، وذكرت صاحبة الدعوى جوليا إيرلند ميو، المقيمة في نيو جيرسي أن والدها توفي جراء حريق بمنزله نجم عن خلل في بطارية جهاز iPad.

من جهته، قام صاحب المجمع السكني الذي وقع فيه الحريق، من خلال شركة التأمين الخاصة به، برفع دعوى قضائية ثانية ضد شركة أبل، للمطالبة بسداد المدفوعات.

وتتوالى حوادث المتعلقات الخاصة بشركة أبل، فقد ذكرت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تدعى ”إيمي هول“ من مدينة برمنغهام في إنجلترا أن شاحن جهاز الآيفون الخاص بها اشتعل، وأضرمت النيران بغطاء سريرها.

ووقعت الحادثة، ليلة 18 مارس الجاري، عندما ذهبت الفتاة للنوم، وقامت بتوصيل جهاز الآيفون الخاص بها بالشاحن وتركته على السرير بجوارها، وبعد مرور بعض الوقت، لاحظت الفتاة فجأة وجود لهب على غطاء سريرها، وتعرضت لحرق في وجهها، وسرعان ما اتصلت إيمي بوالدتها التي قامت بإخماد النيران دون استدعاء رجال الإطفاء.

وشاركت إيمي صور فراشها، وكابل الشحن الذائب، عبر حسابها على منصة فيسبوك.

وتحقق شركة ”أبل“ حاليًا في سبب الحرائق، كما توصي الشركة بعدم شحن جهاز الآيفون في مناطق رطبة، أو سيئة التهوية.