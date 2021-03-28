مقتل سائق باكستاني في واشنطن خلال محاولة فتاتين سرقة سيارته (فيديو)

أقدمت فتاتان من أصول أفريقية على قتل سائق باكستاني الأصل، في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد محاولتهما سرقة سيارته بالقوة.

وأظهر فيديو التقطه بعض المارة من مكان الواقعة محاولة فتاتين السطو على سيارة السائق الذي يعمل في ”أوبر“ بحسب تقارير أمريكية.

وتمسك السائق واسمه محمد أنور بحسب مصادر أمريكية، بسيارته محاولا إثناء الفتاتين عن سرقتها، إلا أنه فشل في ذلك.

🚨القبض على فتاتان في #واشنطن تسببتا في مقتل سائق أوبر الباكستاني "محمد أنور" أثناء محاولتهما سرقة مركبته. pic.twitter.com/OyDkAHIlfy — الانتخابات الامريكية🇺🇸 (@election2020P) March 28, 2021

وفاجأت الفتاتان المتواجدين في المكان، بالتحرك بسرعة كبيرة بالسيارة دون اكتراث بصاحبها الذي تعلق بالباب، حتى أنه اصطدم بضع مرات بأسوار حديدية جانبية.

وسمع في المقطع المتداول صوت اصطدام عنيف، وما إن اتضحت الصورة حتى ظهرت السيارة مقلوبة على جانبها والسائق ملقى في المكان جثة هامدة.

وتواجد في المكان عدد من الجنود الأمريكيين، الذين تحفظوا على الفتاتين، فيما سادت الفوضى في المكان، وسط حالة من الفزع بسبب ما لحق بالسائق.

وقالت سيدة: إن أنور عم زوجها، عبر موقع لجمع التبرعات، وإن الراحل كان زوجًا وأبًا وجدًّا وعمًّا وصديقًا محبوبًا، وكان يبتسم دائمًا. ترك وراءه عائلة، قريبة وبعيدة، تعتز به وتحبه وتفتقده كثيرا.

وأضافت:“ لا يمكن للكلمات أن تصف ما تشعر به عائلتنا حاليا. من الخراب، والارتباك، والصدمة، والغضب، ووجع القلب، والكرب.. ليست كلها سوى أمثلة قليلة تتبادر إلى الذهن“.