الكويت.. إحالة المتسببين بقطع كوابل الإنترنت إلى التحقيق

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت رنا الفارس تقديم بلاغ عاجل إلى النيابة العامة ضد المتسببين في قطع الكابلات المغذية لشبكة الإنترنت، ما تسبب في تعطل 60% من خدمة الإنترنت في الدولة الخليجية اليوم السبت.

وقالت الوزيرة الفارس في تصريح صحافي ”إنه تم تقديم البلاغ بإحالة جميع المتسببين بقطع كوابل الإنترنت إلى التحقيق وتحميلهم الأضرار الناتجة عنه والآثار القانونية المترتبة عليه وتطبيق الجزاءات الواردة في عقد المقاول“.

كونا : وزيرة (شؤون الاتصالات) الكويتية: بلاغ إلى النيابة العامة ضد المتسببين في قطع كابلات شبكة الإنترنت – النقل والإتصالات – 27/03/2021 https://t.co/ynYqNFPRvS — الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (@CitraKuwait) March 27, 2021

وأوضحت ”أنه تم تحريك البلاغ بعد تحرير محاضر إتلاف ضد الشركات المتسببة في قطع الكابلات ما أثر على خدمات شبكة الإنترنت في البلاد“.

وعانى مستخدمو الإنترنت، منذ ساعات الصباح، من مشاكل في الاتصال بالشبكة، وتوقف الخدمة عن بعضهم؛ لانقطاع 3 كوابل رئيسة مزودة للإنترنت على طريق السالمي بالخطأ؛ نتيجة أعمال تطوير أحد مشاريع الطرق.

وقالت الهيئة العامة للاتصالات إن ”الانقطاعات وقعت في عدة اتجاهات بسبب أعمال تطوير الطرقات، الأول بين مقسم أم الهيمان ومركز حدود النويصيب، والثاني بين مقسم أم الهيمان ومقسم الزور، والثالث بين مقسم الجهراء ومركز حدود السالمي“.

وعقب ساعات من الانقطاع أعلنت الهيئة إصلاح جميع الكابلات الدولية الخاصة بربط الكويت مع منافذ الإنترنت الدولية، واستعادة حركة الإنترنت على جميع الأنظمة.