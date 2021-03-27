قتيلان في نابولي الإيطالية بسبب ساعة "رولكس"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طارد شاب إيطالي بسيارته رجلين سرقا منه ساعة يده وأوقعهما أرضاً عن دراجتهما من نوع ”سكوتر“، ثم صدمهما ما أدى إلى مقتلهما على الفور، على ما أفادت وسائل إعلام اليوم السبت.

وحصلت الواقعة مساء الجمعة بالقرب من نابولي، جنوب إيطاليا، عندما أشهر رجلان على دراجة ”سكوتر“ قوية مسدسا وهددا به رجلا كان يقود سيارته بهدف سرقة ساعته من ماركة ”رولكس“.

إلا أن الضحية البالغ 26 عاما ما لبث أن لاحقهما بعد السرقة في مطاردة عالية السرعة، وأوقع الدراجة الصغيرة بسيارته ثم صدم مهاجميه وقتلهما.

وترك الشاب سيارته بعد ذلك وسلّم نفسه لعناصر الشرطة في مارانو في ضواحي نابولي. وقد أيد شهود أقواله وفق ما ذكرت صحيفة ”إل كورييري ديلا سيرا“.

وكان اللصان المشتبه بهما اللذان يبلغان 30 و40 عاما، من أصحاب السوابق المعروفين ولهما سجل قضائي حافل.

وعُثر في مكان الحادث على مسدس مُسح رقمه التسلسلي إضافة إلى ساعة اليد.