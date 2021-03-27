مصر.. الحكم بالإعدام للمرة الثانية على "سفاح الجيزة"

قضت محكمة مصرية بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ“سفاح الجيزة“، بالإعدام شنقًا بتهمة قتل نادين طالبة كلية الحقوق، شقيقة زوجته فاطمة، ليكن الحكم الثاني عليه بالإعدام.

وكان النائب العام المصري قد أحال المتهم ”قذافي فراج“ إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا لمعاقبته فيما نسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص، وهم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقبل أيام صدر حكم بحق المتهم بالإعدام لقتل صديقه المهندس ”رضا“، 49 عامًا، بغرض سرقته ثم انتحل صفة القتيل وتزوج من 6 سيدات للنصب عليهن.

يذكر أن المحكمة أحالت المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته ”نادين“، الطالبة بكلية الحقوق، ودفنها في شقة ببولاق.

وكان المتهم قد اعترف بتفاصيل جرائمه التي أشعلت غضب الرأي العام في مصر مؤخرًا، وطالبوا بإعدامه جزاء له على الجرائم التي ارتكبها.

