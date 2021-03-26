السعودية.. 51 عاما سجنا بحق 11 متهما بغسيل أموال ومصادرة أكثر من 47 مليون دولار

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، صدور أحكام بالسجن بلغت 51 عاما بحق تشكيل عصابي امتهن غسيل الأموال، ومصادرة 176 مليون ريال (47,250,000 دولار).

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، كشفت النيابة عن تورط 11 متهما من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.

وفي تفاصيل الأحكام، فقد كشفت النيابة عن إيقاع غرامات على المتهمين بلغت 166 مليون ريال (44,820,000 دولار) وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انقضاء فترة عقوبتهم ومنعهم من دخول المملكة مجددا ومنع المواطنين الاثنين المدانين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.