مؤشر بلومبيرغ يُدرج الإمارات والسعودية بين أكفأ 20 دولة في مكافحة كورونا

أدرج مؤشر بلومبيرغ لمقاومة جائحة كورونا دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضمن الدول العشرين الأكفأ في قائمة المرونة بمواجهة وتطويع كوفيد19.

وفي آخر تعديلات قائمة التصنيف (Bloomberg’s Covid Resilience Ranking)، كما نشرتها بلومبيرغ الجمعة، حصلت الإمارات على المرتبة 11 بمعدل 66.4% والسعودية بالمرتبة 17 بمعدل 62.9% فيما احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى بمعدل 78% تليها سنغافورة 76.6%.

وجاءت إسرائيل في المرتبة الخامسة بمعدل 71.4%، وسويسرا في المرتبة 19.

ويحتسب المؤشر مزيجا من أرقام حملات التلقيح وأعداد الإصابات والوفيات بالمقارنة مع إجمالي السكان، وذلك لقياس درجات المرونة والشمولية في حملات مقاومة الجائحة.

ويرى تقرير بلومبيرغ الذي سجّل تغييرات جوهرية في مؤشرات الشهر الحالي أن ”اللقاحات تُعتبر بمثابة الرصاصة السحرية التي ستنهي الوباء، كونها تساعد على تقليل العدوى والوفيات في الأماكن التي أعطت الأولوية للتوزيع السريع“.

ارتفاع تصنيفات أمريكا وبريطانيا والإمارات

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة هي الدول التي شهدت تنفيذ جرعات كافية لتغطية ما لا يقل عن خمس السكان، فارتفعت جميعها في تصنيف هذا الشهر، واكتسبت الصدارة في الأداء إلى جانب أستراليا والصين التي تم فيها القضاء على الفيروس تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن أوروبا تدفع ثمن الفوضى في طرح اللقاح، ما جعلها تتراجع في مؤشر شهر مارس الحالي.

ولا تزال الدول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا تحتل أدنى المراكز في موشر بلومبيرغ، حيث لم تستطع دولة كالبرازيل إعطاء جرعات لقاح إلا لحوالي 4 ٪ فقط من سكانها.