سلطنة عمان.. القبض على متهم بجريمة قتل بعد 5 أشهر من اختبائه

ألقت شرطة محافظة البريمي في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، القبض على أحد المطلوبين في جريمة قتل، وقعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ووفق بيان شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، فإن المتهم مقيم – لم يتم الكشف عن هويته – وشارك بقتل آخر من ذات جنسيته.

قيادة شرطة محافظة البريمي تُلقي القبض على أحد المتهمين في قضية قتل وافد من ذات جنسيتهم في وقتٍ سابقٍ من شهر أكتوبر الماضي، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 26, 2021

وأوضحت الشرطة في تغريدتها: ”قيادة شرطة محافظة البريمي تُلقي القبض على أحد المتهمين في قضية قتل وافد من ذات جنسيته في وقتٍ سابقٍ من شهر أكتوبر الماضي، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية“.

فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الجريمة وتفاصيلها.