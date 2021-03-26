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سلطنة عمان.. القبض على متهم بجريمة...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 9:38 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 11:20 GMT

سلطنة عمان.. القبض على متهم بجريمة قتل بعد 5 أشهر من اختبائه

ألقت شرطة محافظة البريمي في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، القبض على أحد المطلوبين في جريمة قتل، وقعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. ووفق بيان شرطة عمان

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المصدر: فريق التحرير

ألقت شرطة محافظة البريمي في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، القبض على أحد المطلوبين في جريمة قتل، وقعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ووفق بيان شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، فإن المتهم مقيم – لم يتم الكشف عن هويته – وشارك بقتل آخر من ذات جنسيته.

وأوضحت الشرطة في تغريدتها: ”قيادة شرطة محافظة البريمي تُلقي القبض على أحد المتهمين في قضية قتل وافد من ذات جنسيته في وقتٍ سابقٍ من شهر أكتوبر الماضي، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية“.

فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الجريمة وتفاصيلها.

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